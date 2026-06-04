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НовостиОбщество4 июня 2026 5:32

В Приморье прокуратура вернула в бюджет 8,8 миллиона за неисполненный контракт

Добровольно вернуть деньги подрядчик отказался
Евгения Богданова
Средства взыскали по банковской гарантии

Средства взыскали по банковской гарантии

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае после вмешательства Дальневосточной транспортной прокуратуры в бюджет возвращено 8,8 миллиона рублей аванса по государственному контракту, который так и не был исполнен подрядчиком. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Проверка показала, что Владивостокский филиал ФГКУ «Росгранстрой» заключил договор на благоустройство автомобильного пункта пропуска «Краскино». Подрядчик получил аванс в размере 8,8 миллиона рублей, но свои обязательства не выполнил. Контракт расторгли в одностороннем порядке, а исполнителя внесли в реестр недобросовестных поставщиков. После представления прокуратуры заказчик начал претензионную работу. Добровольно вернуть деньги подрядчик отказался, поэтому средства взыскали по банковской гарантии.

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