На Камчатке полиция задержала курьера мошенников, похитившего 45 миллионов

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего москвича, который забрал у двух жителей края больше 45 миллионов рублей. Деньги пожилые люди отдали под давлением лжесотрудников ФСБ. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным полиции, в апреле 2026 года мошенники звонили пенсионерам через мессенджеры, представлялись силовиками и убеждали, что их сбережения пытаются похитить. Жертвы снимали все накопления и передавали их местному курьеру, а тот – приезжему из Москвы подозреваемому. Общий ущерб составил 45,2 миллиона рублей. Роль задержанного заключалась в получении денег от посредника на Камчатке и их перевозке в столицу для дележа между членами группы.

Фигуранта поймали после того, как он покинул полуостров. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Первого курьера задержали 14 апреля в аэропорту Петропавловска-Камчатского, он находится под стражей. Полиция устанавливает других участников преступной группы и возможные новые эпизоды.

В ведомстве напоминают, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на безопасные счета и не присылают курьеров. При таком звонке нужно сразу положить трубку и сообщить о случившемся в полицию по номеру 102.

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