Жительницу Приморья осудили за неуплату алиментов дочерям

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Владивостока получила 11 месяцев исправительных работ за то, что не платила алименты на содержание двух дочерей. За полгода у нее образовался долг более 200 тысяч рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установил суд, с июня по октябрь 2025 года женщина без уважительных причин не перечисляла средства на детей, хотя обязана была это делать по решению суда. При этом ранее ее уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение, но выводов она не сделала.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Ленинского района Владивостока. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РФ и назначил наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

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