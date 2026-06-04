Прокуратура вернула пенсионерке из Приморья похищенные мошенниками полмиллиона

Прокурор Партизанска подал иск о взыскании неосновательного обогащения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В январе 2024 года жительница города Партизанска 1961 года рождения попалась на уловки мошенников и перевела им больше 500 тысяч рублей. Деньги ушли на банковский счет, который открыл на себя молодой человек из Екатеринбурга, согласившийся участвовать в незаконной схеме. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как выяснила прокуратура, средства поступили на карту жителя Свердловской области 2005 года рождения. Мужчина предоставил свой счет для проведения теневых операций, став так называемым дроппером. Прокурор Партизанска подал иск о взыскании неосновательного обогащения. Чкаловский районный суд Екатеринбурга полностью поддержал требование и постановил взыскать с ответчика всю сумму – более 500 тысяч рублей. Прокуратура держит на контроле фактическое исполнение решения суда.

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