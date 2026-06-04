Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Находке

Причина пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находке утром на улице Арсеньева произошло возгорание в многоквартирном доме, которое полностью потушили сотрудники МЧС России. Погибших нет, одну женщину спасли и передали врачам. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Пожарные прибыли через пять минут после вызова. К тому моменту горела квартира на четвертом этаже, а подъезд заполнил едкий дым. Звено газодымозащитной службы вывело из соседней квартиры 74-летнюю пострадавшую – ее сразу осмотрели медики скорой помощи. Огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры на площади около 16 квадратных метров. Причина пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.

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