В Спасске-Дальнем спали семь человек на пожаре в общежитии

Это не первый пожар в этом здании Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ночью на улице Красногвардейской загорелось частично расселенное аварийное общежитие. Пожарные вывели из задымленных комнат семь человек, включая двоих детей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сотрудники МЧС России прибыли на место уже через семь минут после возгорания. Из окна пятого этажа шел густой черный дым, на четвертом этаже горели пол и бытовой мусор в нежилой комнате, а лестничные марши сильно задымились. Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывело людей из отрезанных дымом помещений. Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Это не первый пожар в этом здании: 3 июня в одной из нежилых комнат на третьем этаже горел мусор – тогда возгорание ликвидировали на площади около 5 квадратных метров. Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку по обоим случаям, чтобы установить причины и все обстоятельства происшествий.

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