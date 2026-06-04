В Приморье каждый второй водитель мототранспорта попал под штраф

Основные нарушения – езда без прав. Фото: полиция Приморья

В Приморском крае подвели итоги профилактического рейда Госавтоинспекции. Из 100 проверенных водителей мототранспорта к ответственности привлекли 50 человек. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Больше всего протоколов составили во Владивостоке и Уссурийске. Основные нарушения – езда без прав и без документов, а также отсутствие обучения в автошколе. Кроме того, водители игнорировали защитную экипировку. В ходе рейда 19 транспортных средств отправили на спецстоянки.

В ГИБДД напоминают, что за управление без прав грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, за передачу мотоцикла человеку без удостоверения – 30 тысяч рублей, а за езду или перевозку пассажиров без застегнутых мотошлемов – 1,5 тысячи рублей.

Сообщить о нарушениях можно по телефонам 02, 102 или в дежурную часть краевой Госавтоинспекции: 231 09 08, 231 04 08. Телефон доверия полиции: 8 (423) 240 10 00.

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