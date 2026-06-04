Ветпомощь животным в Приморье стала быстрее

Качественный транспорт – один из залогов оперативной помощи животным. Фото: ветинспекция Приморья

Пять отечественных пикапов пополнили парк ветеринарных служб Приморья, что позволило ускорить доставку лекарств и выезды на фермы для профилактики. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Новый автотранспорт уже передали ветеринарным службам Уссурийска, Дальнегорска, Лесозаводска, Октябрьского и Хорольского округов. В госветинспекции края уточнили, что среди машин УАЗ есть модели с дезинфекционными установками.

Главный ветврач региона Станислав Крушинский пояснил, что качественный транспорт – один из залогов оперативной помощи животным и соблюдения эпизоотического благополучия. Он позволяет быстро доставлять ветпрепараты, выезжать на фермы и в личные подсобные хозяйства для проведения профилактических мероприятий. До конца года автопарк ветслужбы края пополнят еще три таких автомобиля.

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