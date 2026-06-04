В домах Приморья появятся белорусские лифты

Лифты, отработавшие 25 лет, должны заменить до середины февраля 2030 года. Фото: Фонд капитального ремонта Приморского края

Первая партия лифтов из Белоруссии уже прибыла в Приморский край. Оборудование производства компании «Могилевлифтмаш» установят в многоквартирных домах взамен старых подъемников. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в краевом Фонде капитального ремонта, контейнер с техникой разгрузили 2 июня на площадке временного хранения. В ближайшее время лифты отправят на объекты для монтажа. В июне регион ждет еще несколько таких поставок.

Ранее, в марте, региональный оператор подписал контракт с подрядчиком ООО «Трансэнерго» на замену 174 лифтов по 40 адресам. Все новое оборудование – российское и белорусское. По требованиям Минстроя, лифты, отработавшие 25 лет, должны заменить до середины февраля 2030 года. В Приморье до этого срока планируют обновить 800 подъемников.

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