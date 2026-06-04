Конные прогулки, канатная дорога и гастрофестиваль: Арсеньев показал летний туризм

Презентация возможностей прошла в Национальном центре «Россия» в Приморском крае. Фото: правительство Приморского края

В Приморском крае город Арсеньев, известный прежде всего как столица зимнего отдыха с горными лыжами и сноубордами, представил свой летний туристический потенциал. Конные прогулки, экотропы, канатная дорога, знакомство с авиацией и новый гастрофестиваль молока вошли в программу развития города в теплое время года. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Презентация возможностей прошла в Национальном центре «Россия» в Приморском крае. Сейчас Арсеньев ежегодно принимает 73–75 тысяч гостей, и власти вместе с предпринимателями решили сместить акцент на лето. На стендах выставки «Арсеньев – летний» представили свои проекты арсеньевский молочный комбинат с дегустацией, экопарк «Свежий воздух» для семейного отдыха, конный клуб «Арсово поле» с прогулками верхом и общением с животными, образовательный центр «Итинити», мотоциклетное шоу от команды «Активный уголок» и Дальневосточный музей авиации. По словам заместителя главы администрации Арсеньевского ГО Михаила Соболева, из города хотят сделать круглогодичное туристическое место, а гранты и субсидии помогают местным проектам развиваться. Министр туризма Приморья Наталья Набойченко добавила, что новый гастрофестиваль молока станет семейным праздником и пополнит событийный календарь края.

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