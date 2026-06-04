В Приморье 5 июня ожидаются сильные дожди и штормовой ветер

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 июня, погоду в Приморском крае определяют активные фронтальные разделы. Ожидаются дожди разной интенсивности, местами очень сильные, а также порывистый ветер до очень сильного на южном побережье. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ночью в западной половине региона прошел небольшой, местами умеренный дождь. Днем сильный, а местами очень сильный дождь прогнозируется в западных и южных районах. На остальной территории – местами небольшой и умеренный дождь. На побережье местами возможен туман. Ветер днем на южном побережье – очень сильный. Температура воздуха ночью была от +6 до +11, днем – от +16 до +21, на побережье будет прохладнее: +10...+15 градусов.

Во Владивостоке облачно, во второй половине ночи был небольшой дождь, утром – будет умеренный. Днем дождь временами сильный. Ветер юго-восточный сильный, с порывами до очень сильного. Днем +11...+13 градусов.

В Уссурийске облачно, во второй половине ночи был дождь, утром и в первой половине дня будет сильный, вечером – очень сильный. Ветер южный умеренный до сильного. Днем +15...+17 градусов.

В Находке облачно, утром небольшой дождь, днем дождь, вечером сильный. Ветер восточный и юго-восточный, сильный. Днем +15...+17.

Температура воды в Амурском заливе +15, в Находке +10, в заливе Посьета +19.

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