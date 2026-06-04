Бывшего главу стройкомпании будут судить за невыплату зарплаты в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя строительной организации, который не выплатил своему работнику 400 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С марта 2023 года по декабрь 2024 года начальник не отдавал подчиненному заработную плату, а при увольнении оставил его без компенсации за неиспользованный отпуск. При этом у компании была реальная финансовая возможность рассчитаться с человеком, но директор тратил деньги на иные нужды.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в Следственном управлении СКР по Приморскому краю.

Сейчас материалы переданы в суд. Во время предварительного расследования бывший руководитель уже частично выплатил образовавшуюся перед работником задолженность.

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