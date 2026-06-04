Отпечаток пальца выдал вора золотых украшений в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловском округе Приморья полицейские по горячим следам раскрыли кражу золотых украшений на 300 тысяч рублей у 38-летней местной жительницы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина обратилась в дежурную часть и рассказала о пропаже ценностей. Осмотрев квартиру, следственно-оперативная группа не нашла никаких следов взлома. Однако эксперт смог снять отпечаток пальца с коробочки, где хранилось золото. Вскоре оперативники задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый сожитель потерпевшей.

Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что след оставил именно он. Мужчина признался, что воспользовался отсутствием хозяйки, забрал вещи и отнес их в ломбард. Местонахождение украшений уже установлено.

«В ходе осмотра места происшествия эксперт обнаружил и изъял след пальца руки, оставленный на коробочке, в которой лежали золотые украшения», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По факту кражи следователи завели уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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