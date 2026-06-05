Медведь за решеткой: прокуратура заинтересовалась условиями содержания хищника в Приморье

Прокуратура проверит законность содержания медведя в клетке в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку из-за публикации о медведе, которого держат в клетке на территории организации в селе Иннокентьевка Лесозаводского округа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поводом для вмешательства надзорного ведомства послужили материалы о жизни дикого зверя. Животное находится взаперти прямо на землях предприятия, что вызвало вопросы к условиям его существования. Теперь специалистам предстоит разобраться, законно ли медведь находится в неволе, и проверить работу профильных инстанций, которые должны следить за подобными ситуациями.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку законности содержания животного в неволе, соблюдения требуемых условий, в том числе санитарно-эпидемиологических, а также решениям и действиям контролирующих органов», – рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Сейчас проверка всех обстоятельств жизни зверя в селе Иннокентьевка продолжается. При наличии на то оснований специалисты примут необходимый комплекс мер прокурорского реагирования.

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