Суд обязал предоставить жилье семье из аварийного дома в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пожарском районе социально незащищенная семья с инвалидом и ребенком получила новые квартиры взамен аварийного жилья благодаря вмешательству прокуратуры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время проведения проверки специалисты выяснили, что многоквартирный дом, в котором жили люди, признали непригодным и постановили расселить в 2020 году. Однако с тех пор никакие реальные меры по выдаче других квадратных метров для переселенцев не принимались. Чтобы защитить права жителей, надзорное ведомство подало иск с требованием предоставить им безопасные помещения, которые полностью отвечают всем санитарным и техническим нормам.

«Прокуратура обратилась в суд с иском о предоставлении семье жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Суд полностью поддержал требования районного прокурора. Сейчас жилищные права людей восстановлены – социально незащищенной семье выдали сразу два благоустроенных жилых помещения для комфортного проживания.

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