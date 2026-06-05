Ввоз тонны говяжьего желатина из Кореи приостановили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостокском морском торговом порту специалисты Россельхознадзора приостановили ввоз тонны пищевого говяжьего желатина из Республики Корея. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Партия поступила на территорию порта 28 мая, ее владельцем оказалось предприятие из Москвы. Во время проверки бумаг государственный инспектор выявил нарушение ветеринарно-санитарных требований. Выяснилось, что номера пломб на металлическом контейнере с продукцией не совпадают с цифрами, которые указаны в ветеринарном свидетельстве и морской накладной. 2 июня специалисты приняли решение остановить дальнейшее движение товара.

«На основании действующего законодательства Российской Федерации управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции. После устранения выявленных нарушений груз может быть принят к перевозке и реализации», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас тонна корейского желатина остается на территории порта. Как только владелец исправит все недочеты в документах, партию пропустят для дальнейшей доставки и продажи.

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