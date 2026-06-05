В Приморье пары распишутся по-особенному в День семьи, любви и верности

Во Владивостоке популярность этой даты растет Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности, 8 июля, приморские пары смогут пройти особенную регистрацию брака в филиале Национального центра «Россия». Там же 8 и 9 июля пройдет Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Подать заявление на бракосочетание нужно до 6 июня, так как закон требует месячного срока. Во Владивостоке популярность этой даты растет: за последние годы число желающих расписаться именно 8 июля увеличивается на 15–20% ежегодно. В прошлом году в городе провели более 50 регистраций, и этот рекорд, скорее всего, побьют. По словам начальника управления ЗАГС администрации Владивостока Юлии Шакуровой, праздник перестал быть просто красивым поводом – теперь это настоящий свадебный тренд, символизирующий верность и крепкий союз.

Инициативу Национального центра «Россия» в Приморье поддерживают как пример государственно-частного партнерства в семейной политике. Организаторы готовят не стандартную церемонию в стенах ЗАГСа, а полноценный праздник с концертом и подарками от партнёров. Слоган фестиваля – «Едины в любви» – подчеркивает, что любовь стирает любые границы: возраст, профессию, обстоятельства. В этом году во Владивостоке уже зарегистрировали пару, где жениху 86 лет, а невесте 79. «Возраст – это всего лишь цифра в паспорте. Для любви он не помеха», – подчеркнула Шакурова.

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