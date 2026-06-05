Во Владивостоке дали старт фестивалю дикой природы «Золотая черепаха»

Все мероприятия фестиваля объединила общая тема нынешнего Года единства народов России. Фото: правительство Приморья

Торжественная церемония открытия Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» прошла во Владивостоке в кинотеатре «Океан». Главным событием стала церемония награждения финалистов специальной номинации «Дикая природа Приморского края». Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Восемь приморцев получили награды: Юлия Белянцева, Виталий Берков, Иван Боровков, Лариса Кузнецова, Юрий Смитюк, Инна Щеголькова, Константин Тучин и Андрей Шпатак. В зале собрались фотографы-натуралисты, школьники и юные артисты. Тридцать фоторабот финалистов представили на открытой уличной площадке перед кинотеатром – увидеть уникальные кадры можно до конца сентября. Все мероприятия фестиваля объединила общая тема нынешнего Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным.

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