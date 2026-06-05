Высота подъема пепла составила примерно 9000 метров. Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН

Пепловый выброс на вулкане Шивелуч достиг около 9000 метров над уровнем моря. Кадры с места события получила камера, установленная на Приемном центре Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в поселке Ключи. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Высота подъема пепла составила примерно 9000 метров. Фотографию, иллюстрирующую событие, сделала камера, работающая на приемном центре камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров

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