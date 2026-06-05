В Приморье на 107-м году ушла из жизни Мария Зырянова

Мария Карповна прожила долгую и достойную жизнь. Фото: правительство Приморья

В Приморье скончалась Мария Карповна Зырянова, которой было 106 лет. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мария Карповна прожила долгую и достойную жизнь, оставаясь в памяти близких очень добрым и порядочным человеком. С юных лет она трудилась на предприятиях Приморья, вырастила детей, внуков, правнуков и праправнуков. Для всех, кто знал Марию Карповну, она навсегда останется примером неиссякаемой жизненной энергии, мудрости и душевной теплоты. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным этой замечательной женщины.

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