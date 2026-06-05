В поселке Шкотово запущено тестовое движение по новому мосту

Сейчас мост работает в тестовом режиме. Фото: ВСК-1

Жители приморского поселка Шкотово дождались открытия движения по современному железобетонному мосту, который пришел на смену старой аварийной переправе. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Новое сооружение длиной 40 метров возвели специалисты компании «ВСК-1» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Конструкция из железобетона выдерживает интенсивный транспортный поток. На объекте установлены перильные и барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка – это повышает безопасность для водителей и пешеходов. Сейчас мост работает в тестовом режиме: специалисты проводят финальные проверки. После их завершения переправу официально откроют для постоянной эксплуатации.

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