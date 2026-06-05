Почти каждый второй клещ в Приморье заражен инфекциями

Случаи присасывания зарегистрированы во всех районах края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае почти каждый второй клещ оказался переносчиком опасных инфекций. Доля зараженных достигла 42,7%. С начала эпидсезона за медпомощью после укусов обратились 3644 человека. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным регионального Роспотребнадзора, на экспресс-диагностику сдали 73,8% клещей, снятых с людей. Положительные результаты на боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз и анаплазмоз составили 42,7%.

Чаще всего у насекомых находят риккетсиоз и боррелиоз. Случаи присасывания зарегистрированы во всех районах края. Показатель обращений на 2,5% ниже прошлогоднего, но ведомство вновь призвало жителей соблюдать меры предосторожности – носить светлую закрытую одежду, использовать репелленты, каждые 15–20 минут осматривать себя и спутников, а после леса тщательно проверять кожу и не заносить в дом свежие растения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.