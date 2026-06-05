Уголовное дело владивостокской ОПГ вернули прокурору

Уголовное дело поступило в суд в марте 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Владивостока вернул прокурору уголовное дело группы лиц, которых обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве с земельными участками и отмывании денег. Решение принято на предварительном слушании по ходатайству защиты. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Суд счел, что при составлении обвинительного заключения допущены нарушения требований статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РФ. По версии следствия, фигуранты действовали в составе организованной группы. Им вменяли завладение участками в районе улиц Спортивная и Фадеева (рынок «Спортивная»), а также причинение ущерба администрации Владивостока путем обмана.

Еще двое обвиняемых, помимо этого, отвечали за вымогательство в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Уголовное дело поступило в суд в марте 2026 года.

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