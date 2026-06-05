На Русском острове установили предупреждающие о лисах знаки

В администрации Владивостока автомобилистов призвали быть предельно внимательным Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На подъезде к поселку Канал на острове Русский установили дополнительные дорожные знаки с изображением лисы, чтобы водители заранее снижали скорость и не сбивали животных. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Поводом для появления знаков стал недавний наезд на лисенка, о котором сообщили горожане. В администрации Владивостока автомобилистов призвали быть предельно внимательными в этой зоне, так как звери могут внезапно выбежать на проезжую часть. Такие же необычные указатели с рыжей хищницей впервые установили на дорогах Русского летом 2023 года по заказу мэрии – они помогают защитить местную популяцию лис.

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