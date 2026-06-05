После гибели подростков в бане в Кузбассе закрывают сауны

С 1 июня в регионе вступил в силу закон, запрещающий детям посещать сауны и бани без взрослых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После страшной трагедии, когда при пожаре в сауне погибли пять подростков, власти Кузбасса продолжили жестко проверять и закрывать опасные заведения. Очередные две сауны с бассейнами опечатали приставы в Прокопьевске. Об этом написало Сiбдепо.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Кузбассу, работа этих объектов запрещена не навсегда. Ограничения действуют до полного устранения нарушений пожарной безопасности и градостроительных норм, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, с 1 июня в регионе вступил в силу закон, запрещающий детям посещать сауны и бани без взрослых – теперь подростков просто так внутрь не пустят.

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