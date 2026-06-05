S7 Airlines и аэропорт Владивостока запустят прямые рейсы в Гуанчжоу

S7 Airlines уже летает из Владивостока в Пекин и Шанхай. Фото: Андрей Ефимкин, Международный аэропорт Владивосток

Международный аэропорт Владивосток и авиакомпания S7 Airlines с 27 октября 2026 года открывают новое регулярное сообщение с Гуанчжоу. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Вылет из Владивостока запланирован на 23:35, прибытие в Гуанчжоу – на следующий день в 02:45. Обратные рейсы – по средам и субботам: вылет из китайского города в 03:45, посадка во Владивостоке в 10:25 по местному времени. Время в полете составит 5 часов 10 минут.

Купить билеты можно уже сейчас на сайте s7.ru, а также во всех офисах продаж. Справочная информация и бронирование доступны по телефону 8 800 700-07-07 (бесплатно по России).

S7 Airlines уже летает из Владивостока в Пекин и Шанхай, а новое направление дополнит китайскую программу перевозчика и расширит выбор маршрутов для пассажиров приморской авиагавани.

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