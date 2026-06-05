В Анадырском районе проверяют обстоятельства гибели женщины при пожаре

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Анадырский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти женщины 1969 года рождения во время пожара в селе Усть-Белая. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Трагедия произошла вечером 4 июня 2026 года. Возгорание случилось в одной из квартир на третьем этаже жилого дома по улице Набережная. В результате пожара женщина погибла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют причину возгорания и условия, которые привели к трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление призывает жителей Чукотки строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в летний период, когда риск пожаров возрастает.

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