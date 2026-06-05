В Приморье ожидаются дожди и до +19 градусов днем 6 июня

Столбики термометров покажут от +14 до +19 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 июня погоду в Приморском крае будут определять активные фронтальные разделы. Ночью были дожди, местами сильные, а на юго-востоке – очень сильные. Днем осадки сохранятся местами, утром на востоке будет сильный дождь. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ветер днем восточный и северо-восточный, умеренный, на побережье местами сильный. Столбики термометров покажут от +14 до +19, на востоке – от +6 до +11. Во Владивостоке облачно, днем +16...+18. В Уссурийске облачно, утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный и северный умеренный. Температура днем +18...+20. В Находке облачно, днем небольшой дождь. Ветер днем южный и юго-западный умеренный. Температура ночью +16...+18.

Температура воды в Амурском заливе +14, в Находке +14, в заливе Посьета +17 градусов.

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