В Приморье следователи проверят воспитателя детсада после сообщений о насилии

По итогам проверки примут процессуальное решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет организовал проверку по факту применения физической силы к ребенку в одном из детских садов Уссурийска. Поводом стала публикация в СМИ и соцсетях о возможном противоправном поведении воспитательницы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По предварительным данным, женщина применила физическое насилие к малолетнему воспитаннику дошкольного учреждения. Следователи уже начали комплекс проверочных мероприятий – опрашивают свидетелей и очевидцев, изучают документацию детсада. Дело квалифицировано по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей). По итогам проверки примут процессуальное решение в установленный законом срок.

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