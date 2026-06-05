Гималайских медвежат из Приморья отправили в Екатеринбургский зоопарк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

5 июня в Международном аэропорту Владивостока Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль при отправке двух пятимесячных гималайских медвежат. Животных отправили самолетом из Приморья для дальнейшего содержания в Екатеринбургском зоопарке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Два брата медвежонка сироты с середины марта находились на реабилитации в МРОО «Центр «Тигр» в селе Алексеевка Надеждинского района. Перед перелетом зверей иммунизировали, провели необходимые обработки и клинический осмотр. По итогам всех процедур специалисты сделали заключение, что гималайские медвежата здоровы и могут быть отправлены в новый дом.

«Специалистами управления Россельхознадзора проконтролировано соблюдение всех необходимых ветеринарных норм и требований при перевозке животных», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сейчас оба пятимесячных медвежонка уже направлены в Екатеринбургский зоопарк, где их будут содержать с учетом всех требований ветеринарного законодательства.

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