150 тюков сена сгорели в сенохранилище на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В селе Николаевка Елизовского округа произошел пожар в здании сенохранилища. На место направили несколько подразделений пожарной охраны. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первые расчеты прибыли к складу через семь минут после сообщения о возгорании. К этому моменту огонь успел охватить сено по всей площади. К тушению привлекли боевые расчеты пожарного поста села Николаевка КГКУ «ЦОД», седьмой пожарно-спасательной части МЧС России, пожарно-спасательной части села Паратунка МЧС России, а также одной из воинских частей. Из-за удаленности водоисточников пожарным пришлось проложить магистральную линию от гидранта протяженностью 360 метров.

«Через два часа пожар был локализован. В результате пожара сгорело 150 тюков сена. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сотрудники государственного пожарного надзора рассматривают детскую шалость с огнем как наиболее вероятную причину возгорания, окончательные выводы сделают после завершения проверки.

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