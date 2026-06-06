Инженера осудят за обрушение аттракциона с людьми в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу инженера испытательной лаборатории. Работника обвиняют в обрушении аттракциона на Спортивной набережной, где пострадали люди. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалист экспертного центра проверял оборудование. Однако он провел исследования не в полном объеме и пропустил серьезные дефекты, из-за которых конструкцию вообще нельзя было эксплуатировать.

Работник незаконно выдал бумаги, разрешающие катать посетителей. Из-за этой небрежности прямо во время работы аттракциона оторвалось одно из посадочных мест. Внутри сидели взрослый человек и ребенок, оба получили травмы.

«Инженером экспертного центра по результатам проведенных исследований безопасности эксплуатации аттракциона были выданы документы, удостоверяющие его соответствие требованиям безопасности. При этом необходимые исследования были проведены инженером не в полном объеме», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города. Вскоре там начнутся слушания, где дадут правовую оценку действиям обвиняемого.

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