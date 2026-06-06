Водитель насмерть разбился в опрокинувшейся иномарке в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье на дороге Артем – Угловое произошло ДТП, в котором погиб водитель опрокинувшейся машины Honda CR-V. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Находившийся за рулем человек не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Установлено, что водитель машины Honda CR-V, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство опрокинулось», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все детали и обстоятельства смертельной аварии на трассе. Инспекторы призвали автомобилистов быть предельно внимательными, особенно в условиях непогоды, выбирать безопасную скорость и учитывать состояние асфальта.

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