Сотрудники Росгвардии изъяли 72 единицы оружия в Приморье за неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии и полицейские проверили условия содержания гражданского арсенала. За нарушения у людей изъяли 72 единицы оружия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты осмотрели 356 мест хранения и выявили 32 нарушения. На столько же человек составили административные протоколы. Людям напомнили, что держать ружья и патроны разрешено строго по месту жительства в запертых сейфах. Использовать чужой или найденный арсенал запрещено, а о потере своего нужно заявлять в течение суток. Также за неделю профильное подразделение приняло 821 заявление на оказание профильных госуслуг.

«В целях профилактики происшествий с оружием сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проводят информационно-разъяснительную работу с владельцами оружия. Росгвардейцы рассказывают о правилах хранения, ношения и транспортирования оружия», – рассказали в Управлении Росгвардии по Приморскому краю.

Сейчас изъятый арсенал находится у правоохранителей.

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