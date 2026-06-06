В аэропорту Артема задержали семерых нарушителей миграционного законодательства Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В приморском Артеме сотрудники полиции провели рейд в международном аэропорту «Владивосток». Оперативно-профилактические мероприятия прошли совместно с транспортными полицейскими. В итоге стражи порядка выявили сразу семерых нарушителей миграционного законодательства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В отношении четверых иностранцев составили административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Трем мигрантам суд назначил наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы страны. До высылки их поместят в Центр временного содержания иностранных граждан. Еще один иностранец получил предписание о самостоятельном контролируемом выезде и в тот же день улетел из России. Кроме того, полицейские пресекли незаконную работу иностранцев в качестве перевозчиков. На них составили протоколы за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

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