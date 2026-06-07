Пункт пропуска Пограничный в Приморье закроют с 27 по 29 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение через международный автомобильный пункт пропуска Пограничный в Приморском крае временно приостановят с 27 по 29 июня 2026 года. Минтранс России сообщил, что в эти дни будут завершать реконструкцию. Контрольные органы - пограничники, таможенники и другие службы - переедут в новые здания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Проезд грузового и пассажирского транспорта закроют с 9 утра 27 июня до 17:00 29 июня по местному времени. Как уточнили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, запуск движения через новую инфраструктуру пункта пропуска Пограничный запланирован на 17:00 по местному времени 29 июня 2026 года. Водителям и путешественникам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом этого перерыва.

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