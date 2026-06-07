Из Владивостока в Гуанчжоу запустят прямые рейсы с 27 октября Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Владивостока открывает новый регулярный рейс Владивосток - Гуанчжоу. Старт полетов назначен на 27 октября. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Летать самолеты будут два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Вылет из краевой столицы в 23:35, прибытие в Гуанчжоу на следующий день в 02:45. Время в пути составит 5 часов 10 минут. Обратно можно будет улететь по средам и субботам.

Сейчас авиакомпания уже выполняет рейсы из Владивостока в Пекин и Шанхай. Новое направление расширит китайскую программу перевозчика и даст пассажирам больше возможностей для путешествий. Билеты поступят в продажу позже.

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