Житель Владивостока разбил стекло двери камнем и подрался с отцом бывшей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Владивостока полицейские задержали участника семейного конфликта, который закончился дракой и разбитым стеклом. Инцидент произошел в доме на улице Аренского. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

В дежурную часть обратилась 30-летняя жительница города. Она рассказала, что в ее жилище проникли двое мужчин. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили: к потерпевшей пришел бывший сожитель, чтобы увидеться с общим ребенком. Когда мужчина не смог войти в дом, он взял камень и разбил им стекло входной двери. В ходе конфликта злоумышленник нанес телесные повреждения отцу заявительницы.

Отцу пострадавшей женщины вручили направление на судебно-медицинскую экспертизу - она установит степень тяжести вреда здоровью. Сейчас полицейские проводят проверку, а также считают сумму ущерба от разбитой двери. По результатам всех мероприятий примут процессуальное решение.

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