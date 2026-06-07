На Камчатке спасатели обследовали 6500 квадратов в поисках пропавшей пенсионерки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском округе Камчатки уже несколько дней ищут 78-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома и не вернулась. За минувшие сутки спасатели, кинологи с собаками, полицейские и добровольцы обследовали больше 6500 квадратных метров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как рассказали в МЧС, 7 июня поиски шли с применением беспилотника и квадроциклов. Наземным способом удалось пройти 3000 квадратных метров, а с помощью дрона еще 0,9 квадратного километра. Люди проверяли окрестности поселка Нагорного и заброшенные здания внутри самого поселка. Всего в сводной группировке 19 человек - это спасатели, волонтеры отряда «Доброволец» и сотрудники полиции.

Поиск до настоящего времени результатов не принес. Пенсионерка пропала еще 6 июня. По словам заявительницы, ее родственница после полудня вышла гулять в районе поселка Нагорного и домой не вернулась. Сначала родные искали ее сами, а с наступлением темноты обратились в полицию. Дальнейшие поиски будут организованы по запросу полиции.

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