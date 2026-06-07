У берегов Камчатки произошло землетрясение силой 6.4 балла Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

У побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 6,4. Толчок произошел вечером 7 июня в точке с координатами 49,6826 северной широты и 157,7080 восточной долготы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эпицентр находился в 381 километре от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила 37,3 километра, магнитуда - 6,4. Подземные толчки такой силы могут ощущаться в населенных пунктах, расположенных ближе к эпицентру, однако оперативные данные о разрушениях или жертвах пока не поступали.

Специалисты продолжают следить за сейсмической обстановкой. Жителям прибрежных районов рекомендуют сохранять спокойствие и в случае повторных толчков следовать инструкциям спасателей: не паниковать, держаться подальше от высоких зданий и линий электропередачи. О возможной угрозе цунами не сообщалось.

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