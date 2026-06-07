Во Владивостоке 8 июня ожидаются дожди и туман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае в понедельник, 8 июня, погоду будет определять высотный циклон. Синоптики обещают небольшие, а местами и умеренные дожди, в отдельных районах - сильные ливни. На побережье возможен туман, а днем в некоторых местах прогремит гроза. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, но местами усилится до сильного. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, а на северо-востоке края столбики термометров опустятся до +1…+5. Днем будет прохладно: всего от +11 до +16 градусов.

Во Владивостоке будет облачно. Утром пройдет умеренный дождь, возможен туман. Ветер юго-восточный, умеренный, местами до сильного. Воздух в краевой столице прогреется днем лишь до +11…+13 градусов. В Уссурийске дожди временами перейдут в умеренные, днем +13…+15. В Находке такая же картина: дождь, утром туман, температура днем +13…+15. Вода в Амурском заливе прогрелась до +14 градусов, в Находке - до +12, а в заливе Посьета - до +15.

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