Во Владивостоке водитель скрылся с места ДТП, а потом угрожал женщине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первореченском районе Владивостока полиция ищет водителя, который не только устроил аварию и сбежал, но еще и угрожал местной жительнице предметом, похожим на пистолет. ДТП произошло у дома №7 на улице Постышева. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, неизвестный за рулем Toyota Crown ехал со стороны проспекта 100-летия Владивостока в сторону улицы Тухачевского. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу Mercedes Benz и врезался в него. После удара водитель японской иномарки просто скрылся. В результате аварии пострадал 39-летний водитель Mercedes - ему оказали помощь и назначили лечение на дому.

Но история на этом не закончилась. Позже в дежурную часть позвонила жительница Владивостока и рассказала, что тот же самый мужчина, скрываясь после ДТП, угрожал ей предметом, очень похожим на пистолет. Сейчас полицейские проводят проверку и ищут нарушителя. На него уже составили протокол за оставление места аварии. Toyota Crown отправили на спецстоянку. Очевидцев просят звонить по телефонам дежурной части: 8(423) 249-09-21 или 249-05-56. Конфиденциальность гарантируется.

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