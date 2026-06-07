На Чукотке слесарь получил тяжелую травму на работе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке работодателя заставили заплатить крупную компенсацию сотруднику, который получил тяжелое ранение прямо во время работы. Слесарь обратился за помощью в прокуратуру. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснилось в ходе проверки, несчастье случилось еще в ноябре 2025 года. Мужчина выполнял свои обязанности, но работодатель не обеспечил безопасные условия труда и должный контроль за происходящим. В результате слесарь получил травму, которая признана тяжким вредом здоровью.

Надзорное ведомство вступилось за пострадавшего и подало иск в суд - потребовало компенсировать моральный вред, причиненный производственной травмой. Анадырский городской суд требования прокурора удовлетворил, хотя и частично. Решение пока не вступило в законную силу, но работодателя уже обязали выплатить бывшему сотруднику 1,5 миллиона рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.