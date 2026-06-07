В Приморье нашли останки двух красноармейцев, погибших в боях у озера Хасан Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморском крае завершилась «Вахта Памяти «Хасан-2026». Поисковики обнаружили останки двоих бойцов Красной Армии, которые пали смертью храбрых в сражениях у озера Хасан. Теперь их предстоит официально опознать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Эксгумационные пакеты с останками передали криминалистам Следственного управления СК России по Приморскому краю для проведения необходимых экспертиз. Известно, что одного из погибших предположительно опознали - это Трофимов Михаил Васильевич.

Мероприятие по передаче прошло на базе Дальневосточного центра по увековечению памяти погибших при защите Отечества. После того как все исследования закончатся, уже осенью этого года советских солдат с почестями предадут земле.

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