Под Уссурийском на весь день перекроют дорогу из-за ремонта моста Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье в понедельник, 8 июня, водителям придется искать объезд на участке трассы Комарово – Заповедное – Глуховка – Заречное. Движение временно ограничат из-за ремонта мостового сооружения. Работы будут идти целый день. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ограничение ввели на 8-м километре дороги - это участок междкнаселенными пунктами Глуховка и Заречное Уссурийского округа. Там рабочие заняты устройством заборной стенки и ремонтом сопряжения моста с насыпью. Время ограничения движения - с 10:00 до 19:00, то есть проезд будет закрыт девять часов подряд.

Объехать проблемный участок можно через село Глуховка. Власти приносят извинения за неудобства и просят водителей заранее планировать маршруты с учетом изменений.

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