В Уссурийске девушка украла у родителей парня золото на полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске полицейские раскрыли кражу, которую совершила 19-летняя приятельница местного жителя. Девушка пробралась в квартиры его родителей и вынесла оттуда золотых украшений почти на полмиллиона рублей. Хозяйка одной из квартир хватилась пропажи и сразу заявила в полицию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как выяснили оперативники, молодой человек приводил свою знакомую в гости в отсутствие матери. Гостья этим и воспользовалась - взяла из шкатулки золотые изделия на сумму около 400 тысяч рублей. Но оказалось, что на этом девушка не остановилась. Она сходила и к отцу приятеля, который живет отдельно, откуда унесла украшений еще на 70 с лишним тысяч рублей. Девушку уже привлекали к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

В отделе подозреваемая созналась. Все похищенное золото она сдала в ломбард, а деньги потратила на себя. На нее завели уголовные дела по статье «Кража». Теперь фигурантке грозит до шести лет тюрьмы и крупный штраф. На время следствия она будет сидеть под домашним арестом. Расследование продолжается.

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