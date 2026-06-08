На Успенского во Владивостоке запретят парковку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на улице Успенского в ближайшее время изменится схема движения - там запретят остановку и стоянку машин. Местные жители давно жаловались, что из-за припаркованных автомобилей встречные машины просто не могут разъехаться. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Эвакуация» появятся в районе дома № 112а. Их установят уже в ближайшие дни.

«Здесь по просьбам жителей ограничат остановку и стоянку машин, так как автомобилисты часто запарковывают край дороги так, что не могут разъехаться встречные машины», - отметили в администрации Владивостока.

Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать правила. Нарушителям грозят не только штрафы, но и эвакуация транспорта на спецстоянку.

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