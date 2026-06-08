В Приморье за выходные выпало до 151 миллиметра осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшие выходные в Приморском крае запомнятся надолго - погода резко менялась от мощных ливней до прохладных туманов. Циклон, который пришел в регион днем 5 июня, устроил настоящий потоп на юге. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сильнее всего досталось Хасанскому району. В Посьете выпал 151 миллиметр осадков, а в Барабаше - 106 миллиметров. На южной половине края дожди принесли от 42 до 81 миллиметра влаги. Дожди шли почти везде, кроме северо-востока, и сопровождались грозами, ветром и туманами.

Уже днем 6 июня фронты ушли на восток, осадки прекратились, и воздух прогрелся до +22 градусов. А вот в воскресенье, 7 июня, на побережье снова стало прохладно из-за охотоморского антициклона - температура на южном побережье не поднялась выше +14 градусов. Во Владивостоке за два дня вылилось 53 миллиметров дождя. Реки поднялись на метр с лишним, но остались в берегах. В воскресенье в краевой столице было сухо, но из-за плотной облачности и морского воздуха столбики термометров показали всего +11…+14.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.