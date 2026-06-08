Более 3400 выпускников Владивостока сдают ЕГЭ по математике Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владивостоке 8 июня 11-классники пишут ЕГЭ по математике - один из главных экзаменов для получения аттестата. За парты сели 3408 учеников. Больше половины из них - 1873 человека - выбрали профильный уровень, который нужен для поступления на инженерные специальности в вузах. Остальные сдают базовый. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В управлении образования предупредили школьников и их родителей о мошенниках. В интернете снова активизировались сайты-двойники и анонимные каналы, где якобы продают настоящие КИМы и ответы на экзамены. Бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Рособрнадзора и ФИПИ - на их уловки попадаются даже родители, готовые платить большие деньги.

Школьников призывают не поддаваться на провокации и рассчитывать только на свои знания. Следующий экзамен для 11-классников пройдет в четверг, 11 июня. Ребята будут сдавать физику и обществознание.

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