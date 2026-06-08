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НовостиОбщество8 июня 2026 3:29

Более 3400 выпускников Владивостока сдают ЕГЭ по математике

1873 человека выбрали профильный уровень
Алина БОНДАРЕНКО
Более 3400 выпускников Владивостока сдают ЕГЭ по математике

Более 3400 выпускников Владивостока сдают ЕГЭ по математике

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владивостоке 8 июня 11-классники пишут ЕГЭ по математике - один из главных экзаменов для получения аттестата. За парты сели 3408 учеников. Больше половины из них - 1873 человека - выбрали профильный уровень, который нужен для поступления на инженерные специальности в вузах. Остальные сдают базовый. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В управлении образования предупредили школьников и их родителей о мошенниках. В интернете снова активизировались сайты-двойники и анонимные каналы, где якобы продают настоящие КИМы и ответы на экзамены. Бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Рособрнадзора и ФИПИ - на их уловки попадаются даже родители, готовые платить большие деньги.

Школьников призывают не поддаваться на провокации и рассчитывать только на свои знания. Следующий экзамен для 11-классников пройдет в четверг, 11 июня. Ребята будут сдавать физику и обществознание.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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