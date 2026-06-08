На Камчатке сотрудницу почты заподозрили в присвоении денег

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Камчатскому краю Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе Камчатского края возбуждено уголовное дело против 45-летней работницы отделения почтовой связи. Женщину подозревают в хищении казенных денег и незаконном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года оператор 1 класса, имея доступ к финансам организации, присвоила принадлежащие почте средства. Чтобы скрыть недостачу, она вносила в служебную программу поддельные записи о несуществующих выплатах пособий и других сумм населению.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Камчатскому краю. Подозреваемая уже дала показания. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения, следователи закрепляют доказательства.

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